Оказание плановой помощи приостановили в поликлиниках Белоруссии

В поликлиниках Белоруссии приостановили оказание плановой медицинской помощи. Соответствующий приказ утверждён Минздравом республики.

Как уточнили в министерстве, временно приостановлены диспансеризация, скрининговые мероприятия, оказание реабилитационной помощи, проведение физиотерапевтических процедур, а также лечение в отделениях дневного пребывания, плановая стоматологическая помощь.

В сообщении Минздрава поясняется, что это сделано ради совершенствования оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, с этой целью изменён график работы поликлиник Минска.

Как сообщило 18 октября БелТА со ссылкой на данные министерства здравоохранения Белоруссии, за последние сутки в республике зарегистрировали 1956 заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировали уже 573943 случая заболевания.

С начала пандемии от COVID-19 в Белоруссии скончались 4417 человек. Выздоровели 546415 заразившихся.

Сообщается, что всего в республике провели 9143327 тестов на коронавирусную инфекцию.

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