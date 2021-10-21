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В Японии обиделись на безразличие России к протестам Токио из-за Курил

Мир

В Японии обратили внимание на то, что протесты Токио по поводу посещения российскими официальными лицами Курильских островов не производят на Москву ровным счётом никакого впечатления.

В Японии обиделись на безразличие России к протестам Токио из-за Курил

Речь об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их именуют "северными территориями". В июле Итуруп посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, после чего японцы заявили протест и выступили с весьма резкими заявлениями. В ответ в Москве высказались в том духе, что не считают необходимым объясняться по поводу того, какие российские территории посещает премьер.

В октябре Курильские острова посетили вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин. Япония опять заявила протест, Россия в очередной раз его проигнорировала.

В связи с тем, что протесты не производят никакого эффекта, автор газеты Sankei Shimbun призвал рассмотреть вопрос о персональных санкциях в отношении российских политиков и чиновников, посещающих Курильские острова. В качестве примера он приводит санкции, которые были введены после воссоединения Крыма и России.

Помимо того, автор призывает всячески препятствовать созданию особой экономической зоны на Курильских островах. В частности, запретив её участникам вести дела с Японией.

Кроме того, издание предлагает обсуждать территориальные претензии Японии на саммитах "большой семёрки" и в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности в составе США, Австралии, Японии и Индии, сообщает РИА Новости.

Очевидно, впрочем, что и это никакого впечатления на Москву не произведёт. Точнее сказать, эффект будет, только совсем не тот, на который рассчитывают в Токио.

Попытки реализовать в том или ином виде то, что предлагает автор японского издания, приведут только к ухудшению отношений России и Японии. Понятно, что такого развития событий хотелось бы избежать. Но это не означает, что выпады Токио в адрес нашей страны будут оставлены без внимания.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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