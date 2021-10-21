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"Талибан"* оценил переговоры с Москвой: "Конференция была очень благотворной"

Мир

Замминистра информации и культуры Афганистана, который захватили боевики "Талибана"*, Забиулла Муджахид прокомментировал мероприятие в Москве о ситуации в республике.

"Талибан"* оценил переговоры с Москвой: "Конференция была очень благотворной"

Как сообщил представитель талибов*, встреча в Москве прошла благотворно. По словам Муджахида, Россия и другие страны поддержали Афганистан и призвали разблокировать фонды республики. Кроме того, власти подчеркнули, что хотят сотрудничать с "Талибаном" в следующих областях:

  • гуманитарная сфера;
  • политика;
  • дипломатия.

"Такое сближение могло бы привести к признанию нынешнего правительства Афганистана, развитию сотрудничества и решению существующих в стране проблем", — заявил Муджахид, слова которого приводит ТАСС.

Также представитель экстремистского течения "Талибан" отметил, что в Москве призывают работать над партнёрством с Кабулом. По мнению талиба, переговоры отвечали приоритетам республики, которую боевики назвали "Исламским эмиратом Афганистан".

Ранее 20 октября в Москве прошли переговоры с делегацией "Талибана". Во время обсуждения обстановки в Афганистане российские власти потребовали не использовать его территорию для дестабилизации соседних государств.

* Запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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