"Болезненнее, чем 11 сентября": "Аль-Каида *" угрожает новым нападением на США

Предупреждений Усамы бен Ладена о войне против Соединенных Штатов до 11 сентября 2001 года 1990-е годы на Западе их почти не замечали. Зато теперь в каждое слово, сказанное террористами спецслужбы, вслушиваются очень внимательно.

В начале текущей недели Аль-Каида на Аравийском полуострове*, известная как АКАП*, опубликовала видео, в котором хвастается захватом Афганистана талибами* и обещает ещё одно нападение на Штаты, но более "болезненное".

Об этом рассказал американский портал WND.

Как следует из материала издания, видео называется "Послание американскому народу: вам еще предстоит понять урок". На нем Ибрагим Аль-Куси, бывший заключенный американской тюрьмы в Гуантанамо (Куба) говорит о "катастрофическом" уходе США из Афганистана:

"Самая большая потеря, которую понесла Америка, помимо ее материальных и человеческих потерь, — это ее репутация и престиж как сверхдержавы и самой могущественной страны в мире. Талибы* одержали великолепную победу, они поняли суть этой религии (ислама — прим. ред) и природу конфликта … они люди, чьи руки — только по милости Аллаха — похоронили третью империю на земле Афганистана и восстановили Исламский эмират Афганистан, чтобы править по шариату Аллаха, даже если Америка и ее союзники ненавидят это".

Ибрагим Аль-Куси

Экспертное мнение

Эксперт по исламу Роберт Спенсер, комментируя распространённое террористической группировкой видео, говорит, что, если "есть что-то, чего не понимали или не хотели понимать Государственные ведомства и Министерства обороны, так это роль, которую религия сыграла в конфликте".

"Эксперты по внешней политике в течение многих лет отвергали заявления, похожие на заявление Аль-Куси о том, что победа в Афганистане была одержана только милостью Аллаха, как простой шаблон, не понимая, что для талибов* это была суть всей войны. Вот почему они сегодня у власти в Кабуле, бьют себя в грудь из-за победы над Соединенными Штатами".

"Слабая лошадь"

Спенсер вспомнил знаменитую шутку бен Ладена о том, что, когда "люди видят сильную лошадь и слабую лошадь, по своей природе им понравится сильная лошадь".

"По-видимому, — сказал Спенсер, — Аль-Каида* заметила, что Америка при Байдене — определенно слабая лошадь".

"Аукнется всё"

На видео Аль-Куси предупреждает американцев:

" Ваша безопасность все еще находится под угрозой, пока вы не усвоите урок и пока вы не предпримете действия по устранению причин, по которым произошли события 11 сентября. Американцы, да будет вам известно, что моджахеды сегодня не ограничены границами и что они могут перемещаться из любой части мира, чтобы выполнить то, что они хотят. Каждый мусульманин на земле на самом деле является предприимчивым моджахедом",-сказал Аль-Куси и поклялся, что предстоящая атака джихада "не будет точной копией атак 11 сентября", но они могут быть еще "более болезненными".

* запрещённая в РФ организация