EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минстрой придумал новую структуру ЖКХ, платить за которую будут россияне
СМИ: досрочную отставку главы Хакасии запланировали в Кремле
Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач
Инвесторы со всего мира потянулись в Россию
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
Миро упрекнула Богомолова в молчании, и он исправился: "Жена отбивается"
Офицер полиции США застрелила свою девушку, увидев её в постели с любовницей
Целительница из Уфы объяснила, зачем стреляет в голову клиентам... крапивой
Звезда MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в платье с откровенным декольте

"Болезненнее, чем 11 сентября": "Аль-Каида *" угрожает новым нападением на США

Мир

Предупреждений Усамы бен Ладена о войне против Соединенных Штатов до 11 сентября 2001 года 1990-е годы на Западе их почти не замечали. Зато теперь в каждое слово, сказанное террористами спецслужбы, вслушиваются очень внимательно.

"Болезненнее, чем 11 сентября": "Аль-Каида *" угрожает новым нападением на США

В начале текущей недели Аль-Каида на Аравийском полуострове*, известная как АКАП*, опубликовала видео, в котором хвастается захватом Афганистана талибами* и обещает ещё одно нападение на Штаты, но более "болезненное".

Об этом рассказал американский портал WND.

Как следует из материала издания, видео называется "Послание американскому народу: вам еще предстоит понять урок". На нем Ибрагим Аль-Куси, бывший заключенный американской тюрьмы в Гуантанамо (Куба) говорит о "катастрофическом" уходе США из Афганистана:

"Самая большая потеря, которую понесла Америка, помимо ее материальных и человеческих потерь, — это ее репутация и престиж как сверхдержавы и самой могущественной страны в мире.

Талибы* одержали великолепную победу, они поняли суть этой религии (ислама — прим. ред) и природу конфликта … они люди, чьи руки — только по милости Аллаха — похоронили третью империю на земле Афганистана и восстановили Исламский эмират Афганистан, чтобы править по шариату Аллаха, даже если Америка и ее союзники ненавидят это".

 

 Ибрагим Аль-Куси

Экспертное мнение

Эксперт по исламу Роберт Спенсер, комментируя распространённое террористической группировкой видео, говорит, что, если "есть что-то, чего не понимали или не хотели понимать Государственные ведомства и Министерства обороны, так это роль, которую религия сыграла в конфликте".

"Эксперты по внешней политике в течение многих лет отвергали заявления, похожие на заявление Аль-Куси о том, что победа в Афганистане была одержана только милостью Аллаха, как простой шаблон, не понимая, что для талибов* это была суть всей войны. Вот почему они сегодня у власти в Кабуле, бьют себя в грудь из-за победы над Соединенными Штатами".

"Слабая лошадь"

Спенсер вспомнил знаменитую шутку бен Ладена о том, что, когда "люди видят сильную лошадь и слабую лошадь, по своей природе им понравится сильная лошадь".

"По-видимому, — сказал Спенсер, — Аль-Каида* заметила, что Америка при Байдене — определенно слабая лошадь".

"Аукнется всё"

На видео Аль-Куси предупреждает американцев:

" Ваша безопасность все еще находится под угрозой, пока вы не усвоите урок и пока вы не предпримете действия по устранению причин, по которым произошли события 11 сентября.

Американцы, да будет вам известно, что моджахеды сегодня не ограничены границами и что они могут перемещаться из любой части мира, чтобы выполнить то, что они хотят. Каждый мусульманин на земле на самом деле является предприимчивым моджахедом",-сказал Аль-Куси и поклялся, что предстоящая атака джихада "не будет точной копией атак 11 сентября", но они могут быть еще "более болезненными".

 * запрещённая в РФ организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Успенская хотела пожалеть Собчак, а в итоге припомнила ей всё
Минстрой придумал новую структуру ЖКХ, платить за которую будут россияне
СМИ: досрочную отставку главы Хакасии запланировали в Кремле
Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач
Инвесторы со всего мира потянулись в Россию
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
Миро упрекнула Богомолова в молчании, и он исправился: "Жена отбивается"
Целительница из Уфы объяснила, зачем стреляет в голову клиентам... крапивой
Офицер полиции США застрелила свою девушку, увидев её в постели с любовницей
Звезда MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в платье с откровенным декольте
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева

Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.

Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Здоровье
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Российский шоу-бизнес
Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа
Происшествия
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Дмитрий Соколов Удивительные дома Москвы: архитектурные шутки купцов-домовладельцев Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Разрешить конфликт можно, приняв точку зрения оппонента Ирина Шлионская Ирина Гусакова На севере Эфиопии возобновились боевые действия Ирина Гусакова
Здоровье
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце и гормональные изменения
Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европе
Газ
Эксперт оценил требование оштрафовать "Газпром" за газовый кризис в Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников