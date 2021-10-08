Повреждённая американская подлодка прибыла на базу на Гуаме

Атомная подлодка ВМС США Connecticut, которая получила повреждения при столкновении с "неизвестным объектом" в акватории Южно-Китайского моря, прибыла на базу на Гуаме. Представитель Военно-морских сил США сказал, что Китай не был причиной аварии, сообщает CNN.

По словам американских военных, субмарина столкнулась с неким "объектом". В результате аварии пострадали 11 моряков. Они получили травмы средней и лёгкой степени тяжести. Представитель ВМС отметил, что ядерная установка не была повреждена.

В китайском МИД выразили озабоченность данным инцидентом. Там считают, что США намеренно скрыли подробности аварии.

Авария произошла через несколько недель после того как США, Великобритания и Австралия подписали исторический пакт о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — AUKUS, который направлен против Китая.

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