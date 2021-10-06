Президент Сербии попросит помощи у Путина из-за подорожания газа

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что собирается обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с ростом цен на газ.

По словам сербского президента, лидеры Евросоюза обеспокоены предстоящим энергетическим кризисом. Он отметил, что стоимость газа превысила отметку в 1 900 долларов за 1000 кубических метров. Вучич назвал эту цену ненормальной и подчеркнул, что Сербия рассчитывает покупать "голубое топливо" за 270 долларов, как и раньше.

В четверг Вучич планирует встретиться с вице-премьером России Юрием Борисовым и передать ему личное сообщение для российского лидера с просьбой о помощи.

В Кремле оперативно прокомментировали слова Вучича. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не собирается контактировать с сербским лидером.

В последние месяцы сильно выросли цены на газ в Европе. Если в августе 1000 кубометров "голубого топлива" стоила 515 долларов, то 6 октября она превысила 1900 долларов. Эксперты объясняют рост цен на газ в Европе высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением на рынке и низкой заполненностью европейских подземных газовых хранилищ.

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