Опасно и коварно: в США заявили, что Россия хочет раскола Америки и ЕС

Выдвинутый на должность представителя при Евросоюзе экс-посол США в Румынии Марк Гитенстайн заявил, что у России есть цель расколоть Вашингтон и Брюссель. Этим мнением он поделился сегодня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Я считаю, что враждебное влияние российской стороны в ЕС, в Европейском регионе очевидно. Они пытаются внесли раскол в ЕС и отдалить ЕС от нас. Это чрезвычайно опасно и коварно", — сказал Гитенстайн.

По его мнение, в связи с этим США и ЕС должны иметь единую позицию, в том числе в сфере энергетики. При этом экс-посол отметил, что сам готов взаимодействовать по этим вопросам со странами Восточной Европы.

Ранее МИД Китая официально отреагировал на сообщения о намерении США ввести санкции против 35 ключевых российских чиновников. Пекин считает, что США в очередной раз пытаются утвердить политику двойных стандартов, и обвинил американских законодателей в использовании прав человека в качестве "предлога” для введения новых антироссийских мер, которые подрывают недавние переговоры между Кремлём и Вашингтоном.





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