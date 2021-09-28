Они в Афганистане: в Пентагоне рассказали о целях "Аль-Каиды"*

В ходе сенатских слушаний в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что "Аль-Каида"* до сих пор находится в Афганистане. По его мнению, главной целью организации по-прежнему остается стремление нанести удар США.

"Я думаю, "Аль-Каида"* все еще в состоянии войны с США", — заявил генерал.

Ранее Милли сообщил, что "Талибан"* является террористической организацией и имеет связи с "Аль-Каидой"*.

*Террористические организации, запрещенные в России

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