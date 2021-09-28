Последствия российско-венгерской сделки по газу изучит Еврокомиссия

Еврокомиссия изучит вероятные последствия заключённого Будапештом и "Газпромом" соглашения на поставку газа в обход Украины. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", — цитирует заявление чиновника ТАСС.

Напомним, контракт на поставку в Венгрию 4,5 млрд кубометров российского газа в год до 2036 года заключили в Будапеште 27 сентября.

После этого Киев заявил, что обратится в Еврокомиссию для получения оценки соответствия подписанного соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Будапешт назвал действия Украины нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии.

В ответ в Киеве заявили, что российско-венгерское соглашение подрывает нацбезопасность Украины, а также энергетическую безопасность Европы.

Венгерский МИД вызвал украинского посла в связи с ситуацией вокруг контракта по газу. МИД Украины ответил зеркально.

В свою очередь в РФ заявили, что не намерены использовать газ для оказания давления на другие государства, в том числе на Украину.

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