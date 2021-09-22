Небензя заявил, что Совбез ООН не обсуждает вопрос снятия санкций с талибов*

Совбез ООН не обсуждает вопрос снятия санкций, введённых им в отношении движения "Талибан"*, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас", — цитирует заявление постпреда РИА Новости.

Вместе с тем Небензя отметил, что решением этого вопроса придётся заняться рано или поздно.

"Но делать это нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", — отметил собеседник агентства.

По его словам, большинство членов Совбеза, касаясь темы Афганистана в выступлениях, заявляли о необходимости осторожного подхода в отношении новых властей этой страны.

Постпред отметил, что в настоящее время более актуальна проблема гуманитарной помощи Афганистану.

"Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны. В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами", — заявил собеседник агентства, подчеркнув, что следствием этих санкций может стать экономический коллапс в стране.

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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