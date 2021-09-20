В Европарламенте назвали оскорблением сделку AUKUS

Глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер назвал оскорблением Франции сделку Австралии, США и Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе", — заявил Вебер.

Кроме того, глава фракции подчеркнул, что Европа должна быть готова защитить свои интересы не только с использованием экономической мощи.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и австралийский коллега Скотт Моррисон провели виртуальную трёхстороннюю встречу, в ходе которой договорились о сотрудничестве "в области безопасности между старыми союзниками".

При этом сделка нарушает интересы Франции, которая из-за нее потеряла крупный контракт с Канберрой на судостроение.

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