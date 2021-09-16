Президента Чехии госпитализировали из-за обезвоживания и истощения

Чешский президент Милош Земан был доставлен в больницу из-за обезвоживания и лёгкого истощения, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Во вторник, 14 сентября Земана отвезли в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. До 16 сентября пресс-служба президента не называла причину госпитализации.

По словам Иржи Овчачека, врачи тщательно обследовали президента, в частности, были проведены компьютерная томография, сонография и забор крови. Обследование не показало, что у президента есть какие-то заболевания или опасные для жизни проблемы. Врачи лишь отметили, что пациент "страдает от обезвоживания и лёгкого истощения".

Пресс-секретарь заявил, что на следующей неделе президент вернётся в нормальный режим работы.

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