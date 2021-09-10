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Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у России есть план по присоединению страны.

Глава украинской разведки рассказал о плане РФ по захвату Украины

Буданов отметил, что российская армия разрабатывала план по захвату Украины задолго до событий 2014 года.

По его словам, это касалось не только Крыма или Донбасса.

"Россия готовилась и продолжает готовиться к серьёзной аннексии территории Украины", — цитирует начальника ГУР агентство "Лига".

Он считает, что в 2014 году Киев совершил ошибку, когда не дал согласие на применение сил Главного управления разведки против российских военных в Крыму.

Генерал добавил, что тогда силы ГУР были готовы к бою и хотели поскорее вступить в него.

Несмотря на то, что украинские политики обвиняют Россию в агрессии и опасаются захвата Украины, сами же они часто выступают с территориальными претензиями. Например, депутат Алексей Гончаренко считает, что Краснодарский край — это этнические земли Украины, а националист Дмитрий Ярош угрожал захватом Кубани, Воронежа и части Ростовской области.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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