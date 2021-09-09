Талибы* пообещали восстановить разрушенное надгробие Ахмада Масуда

Представители террористического движения "Талибан"* сообщили, что восстановят разрушенное во время военных действий надгробие командира Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер.

Радикалы выразили намерение перевезти памятник, который они осквернили и сломали, в столицу республики, чтобы там его отреставрировать. На ролике сотрудников Afghan Urdu можно заметить талиба с рулеткой, который собирает куски надгробия. Вместе с этим видно, что террористы по-прежнему оскверняют место, поскольку стоят там будучи вооружёнными.

Напомним, что шестого сентября члены "Талибана" разгромили надгробие отца лидера мятежников Ахмада Масуда. Этой информацией поделился в Twitter Хамид Хайдер, экс-руководитель новостной службы местного телеканала 1TV News.

"Где в исламе разрешено осквернять святыню? Талибы — пакистанские террористы. У них нет религии", — заявил журналист.

Также он призвал местных жителей противостоять террористам, которые установили контроль над Афганистаном.

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

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