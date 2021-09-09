Талибы* дали добро на вывоз из Афганистана 200 граждан США и других стран

Талибы разрешили вывезти чартерными рейсами из кабульского аэропорта 200 граждан США и других стран, которым не удалось покинуть страну во время проводившейся американскими военными операции по эвакуации.

Как сообщил источник Reuters среди американских чиновников, дать добро на вывоз 200 человек убедил талибов* специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

По словам собеседника агентства, вывозные рейсы из аэропорта Кабула запланированы на 9 сентября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти занимаются подготовкой новых вывозных рейсов из Кабула.

По словам госсекретаря, после завершения операции по эвакуации из Афганистана там осталось около сотни американцев.

Энтони Блинкен заявил, что власти США решают вопросы по организации вывоза своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с американцами.

"Нам надо обеспечить безопасность вывоза граждан из Кабула. Это серьёзный вызов. В связи с этим нам надо решить вопросы обеспечения безопасности в аэропорту Кабула, есть требования по организации таких рейсов", — отметил госсекретарь.

* организация запрещена в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.