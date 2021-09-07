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Блинкен: США готовят новые вывозные рейсы из Кабула

Мир

Власти США занимаются подготовкой новых вывозных рейсов из Кабула для американцев. Об этом сообщил журналистам в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен: США готовят новые вывозные рейсы из Кабула

По его словам, в работе по подготовке рейсов задействованы неправительственные организации и Конгресс.

"Нам надо обеспечить безопасность вывоза граждан из Кабула. Это серьёзный вызов. В связи с этим нам надо решить вопросы обеспечения безопасности в аэропорту Кабула, есть требования по организации таких рейсов", — цитирует госсекретаря ТАСС.

Согласно данным Энтони Блинкена, на данный момент в Афганистане находятся около 100 граждан США, которым не удалось покинуть страну во время операции по эвакуации.

По словам госсекретаря, американские власти поддерживают связь с оставшимися в Афганистане гражданами с целью организации их вывоза. Кроме того, решается вопрос по афганцам, которые сотрудничали с представителями США.

Энтони Блинкен отметил, что талибы* предоставили "свободу передвижения имеющим соответствующие документы на выезд гражданам США, а также тем афганцам, кто помогал американцам".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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