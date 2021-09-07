В ВОЗ констатировали выход на плато по заболеваемости COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19, однако в разных странах эпидемиологическая обстановка различается.

В последнее время еженедельно фиксируется 4,4-4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Безусловно, это заниженная оценка истинного количества случаев, отметила представитель ВОЗ.

Также каждую неделю от COVID-19 и заболеваний, сопутствующих вирусу, в мире умирают около 67-68 тысяч человек.

По словам Керкхове, в Южной и Северной Америке растёт число случаев заражения и количество летальных исходов. В Европе наблюдается снижение заболеваемости, однако увеличивается число смертей. Что касается Азии, то там наблюдается отрицательная динамика показателей смертности и заболеваемости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.