Муджахид: "Исламское государство"* не будет угрозой для Афганистана

"Исламское государство"* не будет угрозой для Афганистана, и его экстремистская идеология не получит распространения в стране, считает представитель "Талибана"** Забихулла Муджахид.

Как пояснил он в интервью газете Bild, во время присутствия иностранных сил в Афганистане лишь небольшое число жителей этой страны воевали с ними, находясь под влиянием ИГ*.

Собеседник издания выразил уверенность, что после вывода иностранных военнослужащих из Афганистана и прихода к власти талибов** экстремистская идеология ИГ* не будет распространяться в стране.

"Мы защитим нашу страну от всех угроз", — подчеркнул Забихулла Муджахид.

Он указал на различие между "Талибаном"** и "Исламским государством"*. Как пояснил собеседник издания, в отличие от ИГ* талибы** никогда не планировали нападения на другие государства или иностранных дипломатов, а также вмешательств во внутренние дела других стран.

"Скорее, всё, чего мы добились за последние 20 лет, служило цели сделать нашу страну независимой", — заявил Забихулла Муджахид.

*"Исламское государство" — организация запрещена в РФ

**"Талибан" — организация запрещена в РФ

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