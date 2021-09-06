Талибам* удалось захватить всю провинцию Панджшер, бывшую последним очагом сопротивлениям им в Афганистане. О взятии провинции под контроль движения заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.
"Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата", — цитирует РИА Новости Муджахида.
По информации афганского агентства Asvaka, флаг боевиков уже поднят над зданием офиса губернатора Панджшера.
Представители Фронта национального сопротивления Афганистана пока не прокомментировали информацию о захвате провинции боевиками.
Напомним, талибы* в течение нескольких дней штурмовали Панджшерскую долину с нескольких направлений.
Согласно сведениям источников Afghanistan Urdu, в боях за провинцию боевики и силы сопротивления потеряли многих влиятельных командиров. В частности, сообщается о гибели высокопоставленного командира талибов* Кари Фасихуддина, ответственного за панджшерскую операцию. Однако представители радикального движения ещё не подтвердили эту информацию.
* организация запрещена в РФ
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