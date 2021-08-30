Стреляли ракетницами: в Афинах на митинг вышли восемь тысяч антипрививочников

Акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 прошла в Афинах на главной площади Синтагматос. 7,5 тысячи митингующих "выстроились" напротив здания Парламента с требованием отменить обязательную прививку от коронавируса. 47 человек задержали.

Сначала полицейские пытались решить "конфликт" мирно, однако, активисты начали вести себя агрессивно: бросать в стражей правопорядка бутылки с зажигательной смесью и стрелять из сигнальных ракетниц, передаёт издание iefimerida.gr

Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Полицейские силы доставили 47 человек в подуправление государственной безопасности Управления безопасности Аттики, которое проводит предварительное расследование", — говорится в сообщении МВД.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что организовали митинг в социальных сетях. Связано это с новым указом о вакцинации. Согласно постановлению, обязательная прививка положена работникам социальной сферы. В случае отказа сотрудников намерены отправлять в неоплачиваемый отпуск.

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