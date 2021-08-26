Посол РФ: все пожелавшие покинуть Афганистан россияне эвакуированы

Из Афганистана вывезли всех граждан России, сообщивших о желании покинуть эту страну, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова.

"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», - заявил посол.

Он пояснил, что 25 августа были эвакуированы люди, которым с июня не удавалось покинуть страну из-за прервавшегося по техническим причинам прямого авиамаршрута.

По словам Дмитрия Жирнова, в настоящее время в Афганистане остались ещё около 100 россиян, которые не изъявили желания об эвакуации.

Он отметил, что российские власти постараются помочь покинуть страну тем, кто хочет это сделать, но не смог по каким-то причинам.

"Слышал, что там несколько человек не успело подъехать по логистическим соображениям. Мы постараемся помочь и им", - сказал посол.

Он рассказал, что талибы* помогали организовать вывоз россиян из Кабула, обеспечивая их безопасность.

"Мы нашим гражданам предложили сесть в специально подготовленные автобусы. Под талибским* вооруженным конвоем поехали прямо к трапу", - сообщил Дмитрий Жирнов.

* "Талибан" - организация запрещена в РФ

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