У Киева нет данных об эвакуации украинцев российскими самолётами из Афганистана

У властей Украины нет информации о том, что граждане этой страны были в числе эвакуированных из Афганистана четырьмя российскими самолётами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолётов были граждане Украины", — заявил на онлайн-брифинге министр.

Он отметил, что самолёты РФ летали в афганский аэропорт Баграм, который контролируют талибы*. По словам Кулебы, на базе Баграм не было украинцев, в связи с чем вероятность их эвакуации российскими самолётами крайне низка.

Вместе с тем глава МИД отметил, что если бы кто-то из граждан Украины улетел из Афганистана на российском самолёте, в этом не было бы ничего предосудительного.

"Потому что, если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было всё равно, на чей самолёт прыгать", — пояснил министр.

Напомним, 25 августа Минобороны РФ сообщило о проведении эвакуации из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины. Их вывезли на трёх самолётах Ил-76 и одном Ил-62.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.