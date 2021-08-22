Меркель назвала условие введения санкций против "Северного потока — 2"

Сегодня канцлер ФРГ провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений во время официальной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция ее выступления велась в Facebook-аккаунте администрации украинского президента.
В частности, Меркель затронула тему российского газопровода "Северный поток — 2" и отметила, что российский проект может оказаться под санкциями, если Москва решит использовать его "в качестве оружия". Также канцлер Германии заверила, что Берлин осознает все опасения Киева, связанные с газопроводом, и "очень серьезно" к ним прислушивается.
По словам Владимира Зеленского, Киев не собирается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".
Ранее Pravda.Ru сообщала, что мэра Киева Виталия Кличко не пропустили встречать Меркель в аэропорту.
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