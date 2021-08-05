Глава ЛНР оценил одобренный Киевом законопроект о переходной юстиции

Представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник назвал дискриминационным по отношению к жителям Донбасса одобренный украинскими властями закон о переходной юстиции.

Данный законопроект предполагает де-факто отказ Киева от Минских соглашений, подчеркнул он.

Мирошник уверен, что проект закона приведёт к ущемлению прав жителей Донбасса, сообщает ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, неподконтрольным Киеву территориям Донбасса, не будут предоставлены особый статус, языковая автономия и специальный режима трансграничного сотрудничества с регионами России — все те условия, которые были прописаны в Минских соглашениях.

Законопроект предусматривает уголовное преследование руководителей ЛНР и ДНР, работников местных и республиканских органов власти и силовых структур, а также бойцов Народной милиции.

Украинские власти намерены провести зачистки в ЛНР и ДНР, запретить работу органов власти и силовых структур, заявил Мирошник.

Кроме того, законопроект предполагает введение военно-гражданской и международной администрации, а также запрет на проведение выборов и референдумов.

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