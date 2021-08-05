Индия провела испытания первого собственного авианосца

Первый в Индии авианосец, спроектированный и построенный собственными силами, вышел в море для первых ходовых испытаний.

Этот день в СМИ страны назвали "историческим и гордым” для Индии, которая вложила огромные ресурсы в свои технологии.

В среду Твиттер-аккаунт ВМС Индии поделился видеозаписью 262-метрового авианосца, получившего название Indigenous Aircraft Carrier 1 (IAC-1), направляющегося в море на испытания.

Корабль назван "Модули викрант", что означает " выход за пределы'.

Министр обороны Раджнат Сингх написал в Twitter:

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Как рассказали в штабе индийского ВМФ, на МАК-1 будет размещаться целый ряд самолетов фиксированного и винтокрылого типа, в том числе истребители Миг-29К и вертолеты раннего предупреждения "Камов-31".

Военный корабль будет введен в эксплуатацию в 2022 году и станет вторым авианосцем в флоте страны. Единственный авианосец, который в настоящее время используется, — это судно российского производства.

Индия в течение многих лет добивается самообеспеченности в нескольких отраслях, а оборона является ключевым сектором.

Широко употребляемая на хинди фраза "Атманирбхар Бхарат" примерно переводится как "самостоятельная Индия".