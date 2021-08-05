Индия провела испытания первого собственного авианосца

Первый в Индии авианосец, спроектированный и построенный собственными силами, вышел в море для первых ходовых испытаний.
Этот день в СМИ страны назвали "историческим и гордым” для Индии, которая вложила огромные ресурсы в свои технологии.
В среду Твиттер-аккаунт ВМС Индии поделился видеозаписью 262-метрового авианосца, получившего название Indigenous Aircraft Carrier 1 (IAC-1), направляющегося в море на испытания.
Корабль назван "Модули викрант", что означает " выход за пределы'.
Министр обороны Раджнат Сингх написал в Twitter:
Как рассказали в штабе индийского ВМФ, на МАК-1 будет размещаться целый ряд самолетов фиксированного и винтокрылого типа, в том числе истребители Миг-29К и вертолеты раннего предупреждения "Камов-31".
Военный корабль будет введен в эксплуатацию в 2022 году и станет вторым авианосцем в флоте страны. Единственный авианосец, который в настоящее время используется, — это судно российского производства.
Индия в течение многих лет добивается самообеспеченности в нескольких отраслях, а оборона является ключевым сектором.
Широко употребляемая на хинди фраза "Атманирбхар Бхарат" примерно переводится как "самостоятельная Индия".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.