Миллиардер в Китае получил 18 лет тюрьмы за "спор с государством"

Китайский суд приговорил бизнесмена Сунь Дау к 18 годам тюремного заключения по обвинению в "провоцировании беспорядков” и "сборе толпы для нападения на государственные органы”.

Обвинения против миллиардера были связаны с земельным спором между сельскохозяйственной фирмой Sun, группой Dawu, и государственным конкурентом.

Сунь Дау был задержан еще в ноябре вместе с 19 родственниками и деловыми партнерами после того, как сотрудники Dawu попытались помешать государственному предприятию снести здание компании в августе 2020 года. Согласно сообщению Sun, тогда более 20 человек получили ранения в столкновении с полицией.

В среду миллиардера "тайно судили" в гаобейдийском суде близ Пекина. Помимо длительного пребывания в тюрьме, он должен оплатить штраф в 3,11 миллиона юаней ($475 000).

Юридическая команда Sun заявила, что прокуроры утверждали, якобы компания Dawu "действовала обманчиво" по отношению к своим сотрудникам, вмешиваясь в административные обязанности правительства и вызывая политическую нестабильность.

Миллиардеру предъявлено множество других обвинений, включая незаконную добычу полезных ископаемых и незаконную оккупацию сельскохозяйственных угодий.

Адвокаты заявили, что секретность судебного процесса "нарушала правовые нормы и не защищала права ответчика на судебный процесс".

"Земельный спор-не первый случай, когда миллиардер-свиновод бодается с Коммунистической партией Китая (КПК)", — отмечают китайские СМИ:

В начале 2000-х он вел веб-сайт, где критиковал государственные банки, которые обвинял в пренебрежении сельскими инвестициями и в том, что они направляют сбережения сельских жителей на городские проекты.

В 2003 году ему было предъявлено обвинение в "незаконном сборе средств" после того, как он якобы взял незаконные депозиты без одобрения Народного банка Китая. После того как он отказался от своих апелляций по этому делу, приговор был отсрочен, и Сун получил условный срок.

Совсем недавно, в 2019 году, бизнесмен раскритиковал действия правительства по борьбе со вспышкой чумы свиней, публично оспорил масштабы эпидемии, заявив, что она гораздо серьезнее, чем утверждали официальные лица. Он сообщил, что около 15 000 свиней на его фермах умерли от этой болезни, и разместил фотографии мертвых животных в Интернете.