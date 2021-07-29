EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог
Кто живёт в наших постелях и чем это чревато
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов
Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100
Украина назвала условие, при котором "СП-2" потеряет значение для Германии
Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании
"Школьные" выплаты по 10 тыс. рублей начнут перечислять со 2 августа
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро

Миллиардер в Китае получил 18 лет тюрьмы за "спор с государством"

Мир

Китайский суд приговорил бизнесмена Сунь Дау к 18 годам тюремного заключения по обвинению в "провоцировании беспорядков” и "сборе толпы для нападения на государственные органы”.

Обвинения против миллиардера были связаны с земельным спором между сельскохозяйственной фирмой Sun, группой Dawu, и государственным конкурентом.

Сунь Дау был задержан еще в ноябре вместе с 19 родственниками и деловыми партнерами после того, как сотрудники Dawu попытались помешать государственному предприятию снести здание компании в августе 2020 года. Согласно сообщению Sun, тогда более 20 человек получили ранения в столкновении с полицией.

В среду миллиардера "тайно судили" в гаобейдийском суде близ Пекина. Помимо длительного пребывания в тюрьме, он должен оплатить штраф в 3,11 миллиона юаней ($475 000).

Юридическая команда Sun заявила, что прокуроры утверждали, якобы компания Dawu "действовала обманчиво" по отношению к своим сотрудникам, вмешиваясь в административные обязанности правительства и вызывая политическую нестабильность.

Миллиардеру предъявлено множество других обвинений, включая незаконную добычу полезных ископаемых и незаконную оккупацию сельскохозяйственных угодий.

 

Адвокаты заявили, что секретность судебного процесса "нарушала правовые нормы и не защищала права ответчика на судебный процесс".

"Земельный спор-не первый случай, когда миллиардер-свиновод бодается с Коммунистической партией Китая (КПК)", — отмечают китайские СМИ:

  • В начале 2000-х он вел веб-сайт, где критиковал государственные банки, которые обвинял в пренебрежении сельскими инвестициями и в том, что они направляют сбережения сельских жителей на городские проекты.
  • В 2003 году ему было предъявлено обвинение в "незаконном сборе средств" после того, как он якобы взял незаконные депозиты без одобрения Народного банка Китая. После того как он отказался от своих апелляций по этому делу, приговор был отсрочен, и Сун получил условный срок.
  • Совсем недавно, в 2019 году, бизнесмен раскритиковал действия правительства по борьбе со вспышкой чумы свиней, публично оспорил масштабы эпидемии, заявив, что она гораздо серьезнее, чем утверждали официальные лица. Он сообщил, что около 15 000 свиней на его фермах умерли от этой болезни, и разместил фотографии мертвых животных в Интернете.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Миллиардер в Китае получил 18 лет тюрьмы за "спор с государством"
Ирак добился вывода американских войск: что стоит за этим решением
Три главных партии Туниса подозреваются в иностранном финансировании
Ассандж остаётся гражданином Эквадора и ещё поборется за это
Ошибки в ходе прививочной кампании обошлись Болгарии в десять тысяч жизней
Конкретно и без уговоров: Кадыров нашёл способ вакцинировать всех чеченцев
Какие опасности подстерегают выздоровевших от COVID-19, рассказал врач-иммунолог
Кто живёт в наших постелях и чем это чревато
В Роскачестве рассказали, как выбрать арбузы без нитратов
Привившимся от COVID-19 жителям Нью-Йорка будут платить по $100
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Здоровье
Медицинский юрист рассказал, как добиться медотвода от прививки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников