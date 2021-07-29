Китайский суд приговорил бизнесмена Сунь Дау к 18 годам тюремного заключения по обвинению в "провоцировании беспорядков” и "сборе толпы для нападения на государственные органы”.
Обвинения против миллиардера были связаны с земельным спором между сельскохозяйственной фирмой Sun, группой Dawu, и государственным конкурентом.
Сунь Дау был задержан еще в ноябре вместе с 19 родственниками и деловыми партнерами после того, как сотрудники Dawu попытались помешать государственному предприятию снести здание компании в августе 2020 года. Согласно сообщению Sun, тогда более 20 человек получили ранения в столкновении с полицией.
В среду миллиардера "тайно судили" в гаобейдийском суде близ Пекина. Помимо длительного пребывания в тюрьме, он должен оплатить штраф в 3,11 миллиона юаней ($475 000).
Юридическая команда Sun заявила, что прокуроры утверждали, якобы компания Dawu "действовала обманчиво" по отношению к своим сотрудникам, вмешиваясь в административные обязанности правительства и вызывая политическую нестабильность.
Миллиардеру предъявлено множество других обвинений, включая незаконную добычу полезных ископаемых и незаконную оккупацию сельскохозяйственных угодий.
Адвокаты заявили, что секретность судебного процесса "нарушала правовые нормы и не защищала права ответчика на судебный процесс".
"Земельный спор-не первый случай, когда миллиардер-свиновод бодается с Коммунистической партией Китая (КПК)", — отмечают китайские СМИ:
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