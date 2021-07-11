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Экс-госсекретарь США Майк Помпео: "Путин видит слабость Байдена"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Все уговоры прекратить кибератаки на американские структуры "влетят Путину в одно ухо и вылетят из другого", уверен бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео: "Путин видит слабость Байдена"

Экс-госсекретарь США Майк Помпео призвал президента США Джо Байдена ужесточить стратегию сдерживания в отношении России за приписываемые "русским хакерам" кибератаки на американские объекты. По его мнению, переговоры по этой проблематике с российским лидером Владимиром Путиным "ни к чему не приведут": Путин увидит лишь слабость Байдена в этих попытках "договориться по-хорошему".

"Я слушаю выступление президента Байдена и уверен, что Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ, видит его слабость. Он видит президента, который сказал ему: "Эй, есть список из 16 вещей, которые вы не можете трогать", оставив тысячи вещей, которые он потенциально может трогать", — заявил Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Вместо этого Байден должен сделать так, чтобы Россия "ощутила боль", то есть чтобы последствия "российских кибератак" почувствовали не только Путин и российские олигархи, но и весь российский народ, предложил Помпео.

"И вы должны убедиться, что они понимают, что будут реальные затраты, они будут быстрыми, они будут определены, они будут последовательными, они будут суровыми. Все то, что является отличительной чертой сдерживания, то, что мы делали в течение четырёх лет в администрации Трампа", — подытожил экс-госсекретарь.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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