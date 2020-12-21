Байден планирует ввести санкции в ответ на "российские" кибератаки

Переходная команда Джо Байдена, избранного президента Соединённых Штатов, планирует ввести новые антироссийские санкции. Повод — приписываемые Москве недавние хакерские атаки на госведомства США.

Об этом сегодня сообщает Reuters, ссылаясь на собственный "осведомленный источник".

По данным информагентства, сейчас обсуждаются не только экономические меры, но и кибервзломы.

"Ответ должен быть достаточно сильным, чтобы преступники ощутили большие экономические, финансовые и технологические потери, но в то же время надо постараться избежать эскалации конфликта между двумя ядерными державами", — цитирует Reuters слова своего источника.

Впрочем, санкции "появятся" ещё нескоро: команде избранного президента США "необходимо начать работу и получить доступ ко всем сведениям, чтобы предпринимать какие бы то ни был шаги.

К слову, действующий президент США Дональд Трамп отмахнулся от обвинений в адрес России в массовым компьютерном взломе, заявив, что