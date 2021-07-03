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Павла Климкина огорчило нежелание Евросоюза разрушить Россию санкциями

Мир » Бывший СССР » Украина

Евросоюз почему-то не спешит вводить против России новые "разрушительные" санкции. И это очень печалит бывшего главу МИД Украины Павла Климкина.

Павла Климкина огорчило нежелание Евросоюза разрушить Россию санкциями

Некоторые "светлые головы" в незалежной продолжают тешить себя надеждами на уничтожение России. Причём сделать это почему-то должен Евросоюз, введя "убийственные" санкции, которые разрушат российскую экономику напрочь. Однако ЕС, и без того теряющий миллиарды евро ежегодно из-за уже введённых санкций, не торопится выполнять украинские хотелки, чем сильно расстраивает Украину.

"Нам бы хотелось, чтобы санкции реально ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране", — пожаловался экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Киев".

Досталось украинских жалоб и Вашингтону, который Климкин обвинил в желании договориться с Москвой и сохранить российско-американские экономические связи. Из-за этого Украина "проиграла битву" за "Северный поток-2", заявил Климкин.

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Автор: Людмила Черткова
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