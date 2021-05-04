Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций

Россия не начинала "санкционную войну". Но готова в любой момент сделать свои "десять шагов навстречу", чтобы закончить это лишённое смысла противостояние.

В последнее время западные страны, и прежде всего США, с упорством, достойным лучшего применения, внедряют в одностороннем порядке всё новые политически мотивированные ограничительные меры в отношении России. Очевидно, Западу очень трудно мириться с расширением международного политического и экономического влияния России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции против России рассматриваем всё больше в качестве "жеста отчаяния" в силу неспособности местных элит принять новые реалии, отказаться от стереотипов "блокового мышления", признать право России на самостоятельное определение путей развития и выстраивания отношений со своими партнёрами", — заявила Мария Захарова в интервью RT.

Говоря о влиянии западных санкций на российскую экономику, спикер МИД РФ отметила, что это "обоюдоострое оружие". Ущерб наносится не только России, но и западным инициаторам санкционного давления.

"Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов. В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики. В своих действиях исходим из принципа "не навредить себе", — подчеркнула Захарова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.