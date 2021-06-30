Президент Чехии назвал трансгендеров "отвратительными"

Президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima News во время обсуждения спорного нового закона Венгрии о запрете в стране пропаганды ЛГБТ назвал трансгендеров "отвратительными".

Напомним, венгерский закон запрещает все учебные материалы и программы для детей, которые, как считается, пропагандируют гомосексуализм, изменение пола и понятие сексуальности, отклоняющееся от того, которое даётся человеку при рождении.

На минувшей неделе за это Чехия подверглась яростной критике со стороны других членов Европейского союза. Причём дело дошло до того, что стране высказывались предложения покинуть ЕС, "раз она не разделяет его ценности".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила законопроект как "явно дискриминационный", заявив, что

"он идет вразрез со всеми ценностями, фундаментальными ценностями Европейского Союза, а это человеческое достоинство, это равенство и это основные права человека".

Отвечая сразу на все обвинения, Земан заявил, что вмешательство во внутренние дела любой страны-члена ЕС является грубой политической ошибкой, и выступил в защиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана:

"Я не вижу причин не соглашаться с ним, — сказал чешский президент. — Я могу понять геев, лесбиянок и так далее. Но знаете, кого я совсем не понимаю? Эти трансгендерные люди. Они внутренне отвратительны для меня".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Комментарии Земана прозвучали в тот момент, когда несколько городов по всему миру праздновали Месяц Гордости парадами и маршами, направленными на то, чтобы привлечь внимание к ЛГБТК-сообществам и отметить беспорядки в Стоунволле в 1969 году.

Пражский фестиваль Гордости запланирован на первую неделю августа.

По данным правозащитной группы ILGA-Europe, местные правозащитники опасаются, что Чехия может пойти по пути более нелиберальных соседей — Венгрии и Польши. Принятие закона о равенстве в браке неоднократно останавливалось в стране, и, согласно докладу Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью от декабря 2020 года, чешские граждане должны пройти процедуру смены пола и стерилизации в качестве условия официального перехода.

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