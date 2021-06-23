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Хорхе Арреаса: "Венесуэла не зависит от США. У нас есть Россия и Китай"

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"У нас уже забыли, как зовут этого господина", — прокомментировал исчезновение оппозиционера Хуана Гуайдо с политической арены глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Хорхе Арреаса: "Венесуэла не зависит от США. У нас есть Россия и Китай"

Россию и Венесуэлу давно связывают партнёрские отношения. В частности, Россия неоднократно помогала южноамериканской республике в борьбе с терроризмом и попытками устроить цветную революцию. Накануне глава МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса побывал в России с визитом, в рамках которого он провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД Венесуэлы рассказал, как сегодня обстоят дела в республике.

Об отношениях с США

Прошло уже полгода, как Овальный кабинет в Белом доме занял Джо Байден, но чёткого сигнала о возможности изменений в отношениях между США и Венесуэлой не поступило, отметил Хорхе Арреаса. США могли бы смягчить политику и даже снять санкции, но не могут ставить взамен какие-то условия для этого, добавил он.

"Венесуэла не зависит от Вашингтона. За эти годы мы научились обходиться своими собственными средствами и по своему усмотрению. Кроме того, у нас есть такие друзья, как Россия и Китай", — сказал он в интервью "Известиям".

О "лидере оппозиции"

Всего каких-то пару лет назад "лидер венесуэльской оппозиции" Хуан Гуайдо был настолько на слуху, что даже неграмотные жители Венесуэлы научились писать его имя. Но он оказался "президентом Нарнии", в которую, как известно, можно верить, но которая не имеет никакого значения в реальной жизни.

"Сейчас жители Венесуэлы уже позабыли, как зовут этого господина. Сеньор не существует в Венесуэле, им тут никто не интересуется. Оппозиция оказалась слишком неуклюжей, раз допустила исчезновение своего лидера", — подчеркнул Хорхе Арреаса.

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США и Венесуэла: борьба за выживание между президентами и законодателями
Автор: Людмила Черткова
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