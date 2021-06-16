EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подмосковные врачи диагностируют у детей тяжёлые формы COVID-19
Волочкова возмущена переполненными черноморскими курортами
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
В России хотят ввести ежемесячные выплаты школьникам
Как выжить в период магнитных бурь? Советы эксперта
Россия победила Финляндию на Евро-2020, но потеряла Фернандеса
ЛНР собрала доказательства участия Протасевича в "зверских убийствах"
Миранчук забил первый гол России на Евро-2020
Зеленский объяснил, на каких условиях Киев согласен с запуском "СП-2"

Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине

Мир

"Пожалуй, здесь нечего обсуждать", — коротко ответил президент России Владимир Путин на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе прошедшего в среду, 16 июня, саммита в Женеве обсудили в числе прочих тем и украинский вопрос, но не слишком подробно. При этом российская и американская стороны сошлись во мнении, что Минские соглашения стоят во главе угла в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

"Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Что касается возможного вступления Украины в Североатлантический альянс, то этот вопрос был упомянут, но не обсуждался, поскольку "здесь нечего обсуждать", уточнил президент России. Ранее на пресс-конференции Владимир Путин сообщил о взаимном возвращении послов России и США к местам службы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первые кадры встречи Байдена и Путина: Что они сказали друг другу?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Власти требуют вернуть деньги по госконтрактам
Волочкова возмущена переполненными черноморскими курортами
Байден смотрит пресс-конференцию Путина в отеле, прежде чем самому выйти к СМИ
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
Путин: послы России и США вернутся к работе
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Кому нужно объединение Молдавии с Румынией
В России хотят ввести ежемесячные выплаты школьникам
Ани Лорак в панике: ей грозит тюремный срок за игры с налоговиками РФ
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Новости Украины
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников