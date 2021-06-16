Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине

"Пожалуй, здесь нечего обсуждать", — коротко ответил президент России Владимир Путин на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе прошедшего в среду, 16 июня, саммита в Женеве обсудили в числе прочих тем и украинский вопрос, но не слишком подробно. При этом российская и американская стороны сошлись во мнении, что Минские соглашения стоят во главе угла в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

"Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения", — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Что касается возможного вступления Украины в Североатлантический альянс, то этот вопрос был упомянут, но не обсуждался, поскольку "здесь нечего обсуждать", уточнил президент России. Ранее на пресс-конференции Владимир Путин сообщил о взаимном возвращении послов России и США к местам службы.

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