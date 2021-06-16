Путин: послы России и США вернутся к работе

Российский и американский послы в ближайшее время вернутся к месту своей службы в Москве и Вашингтоне, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита.

В ходе саммита, прошедшего в среду, 16 июня, в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон — российского, мы договорились о том, что этот вопрос решён", — заявил Владимир Путин.

Когда именно российский и американский послы вернутся, соответственно, в Вашингтон и Москву и смогут возобновить свою служебную деятельность — это вопрос технического характера, уточнил российский президент.

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