Израиль усиливает удары по Газе

В ночь на среду израильские военные сообщили о шквале ударов по палестинскому анклаву, нацеленных на то, что, по их словам, было объектами ХАМАСА в Хан-Юнисе, городе Газа, Зейтуне и Шуджайе, включая ракетные пусковые установки, "научно-исследовательские комплексы” и дома нескольких командиров.

В посте в Twitter пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что удалось поразить "многоствольную ракетную установку” в Хан-Юнисе, втором по величине городе Газы.

"В результате этих ударов, погибла по меньшей мере одна женщина и еще восемь получили ранения", — говорится в заявлении представителей здравоохранения Газы.

По сообщениям местных СМИ, женщина умерла от сердечного приступа во время бомбардировки, в ходе которой были нанесены десятки авиаударов.

ХАМАС, политическая партия и воинствующая группировка, правящая Газой с 2006 года, заявила, что во вторник выпустила ракеты по шести авиабазам ЦАХАЛА в южной и центральной частях Израиля, сообщает The Times of Israel. Удары были нанесены по военно-воздушным базам Хацор, Хацерим, Неватим, Тель-Ноф, Пальмахим и Рамон. Сообщений о разрушениях или ранениях не поступало.

По данным Haaretz и Reuters, ракеты были также выпущены по городам Ашдод, Ашкелон и Беэр-Шева, в то время как ЦАХАЛ утверждал, что в течение дня из Газы было выпущено около 270 снарядов, некоторые из которых не дотянули до территории.

Статистика конфликта в Израиле

По данным Министерства здравоохранения Газы, 213 палестинцев, включая 61 ребенка, были убиты с момента последней вспышки насилия на прошлой неделе, а также более 1400 получили ранения.

В Израиле погибло 12 человек, в том числе двое детей, а также более 500 раненых.

Боевые действия вынудили массы палестинцев искать убежище в заблокированном Секторе Газа, многие из которых оказались в переполненных школах, а ООН предупредила, что около 52 тысяч человек были перемещены.

Около 450 зданий были разрушены или серьезно повреждены в результате израильских ударов, в том числе шесть больниц, девять медицинских клиник и первичный центр тестирования и вакцинации COVID-19 в Газе, сообщает гуманитарное агентство ООН.

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