Весьма интересные перспективы обозначил для Штатов глава института исследований глобальных компетенций Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Он уверен, что Вашингтону вполне по силам создать ещё одну вариацию НАТО.
Вэньшань, общаясь с РИА "Новости", подчеркнул: сейчас существует Индо-Тихоокеанский альянс, и если провести его "модернизацию" (в частности — расширить состав стран-участниц), то в итоге можно получить азиатский вариант НАТО.
"США определённо могут создать азиатскую версию НАТО, если бы не могли, то президент Байден не стал бы необдуманно делать подобные заявления в ходе своего обращения. Поскольку он так сказал, он, должно быть, достиг договорённостей с другими странами, к примеру, с Австралией и Японией", — отметил Вэньшань.
На текущий момент Пекин старается работать с многими странами региона, однако из Вашингтона то и дело ему мешают: например, стараются сделать так, чтобы Китай казался всем ключевой угрозой.
"Будет досадно, если развитие продолжится в соответствии со стратегией США, тогда XXI век не только вряд ли станет веком Азии, но станет веком милитаризации и возникающих один за другим конфликтов", — уверен эксперт.
Так что Китаю важно вести политику, которая не приведёт к созданию в Азии "арены боевых действий", а также укреплять сотрудничество (в том числе в рамках объединений вроде ШОС и АСЕАН).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами