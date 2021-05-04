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Эксперт из Китая: "азиатский НАТО" — посильная для Вашингтона задумка

Мир

Весьма интересные перспективы обозначил для Штатов глава института исследований глобальных компетенций Шаньдунского университета Цзя Вэньшань. Он уверен, что Вашингтону вполне по силам создать ещё одну вариацию НАТО.

Эксперт из Китая: "азиатский НАТО" — посильная для Вашингтона задумка

Вэньшань, общаясь с РИА "Новости", подчеркнул: сейчас существует Индо-Тихоокеанский альянс, и если провести его "модернизацию" (в частности — расширить состав стран-участниц), то в итоге можно получить азиатский вариант НАТО.

"США определённо могут создать азиатскую версию НАТО, если бы не могли, то президент Байден не стал бы необдуманно делать подобные заявления в ходе своего обращения. Поскольку он так сказал, он, должно быть, достиг договорённостей с другими странами, к примеру, с Австралией и Японией", — отметил Вэньшань.

На текущий момент Пекин старается работать с многими странами региона, однако из Вашингтона то и дело ему мешают: например, стараются сделать так, чтобы Китай казался всем ключевой угрозой.

"Будет досадно, если развитие продолжится в соответствии со стратегией США, тогда XXI век не только вряд ли станет веком Азии, но станет веком милитаризации и возникающих один за другим конфликтов", — уверен эксперт.

Так что Китаю важно вести политику, которая не приведёт к созданию в Азии "арены боевых действий", а также укреплять сотрудничество (в том числе в рамках объединений вроде ШОС и АСЕАН).

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«ФАН Повсюду»: откуда взялось и как работает «азиатское НАТО»
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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