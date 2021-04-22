Россиян освободили от карантина при прибытии в Абу-Даби

Россия вместе с Таджикистаном и Узбекистаном включены в список стран, после прилета из которых в столицу ОАЭ Абу-Даби не нужно будет проходить 10-дневный карантин.

Так называемый "зеленый список" вводится с 25 апреля. В нем уже более 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Швейцарию и Японию.

Теперь, чтобы съездить в Абу-Даби понадобится справка об отрицательном результате ПЦР-теста, которую до проверки выдали не раньше чем за 96 часов. После прилета сделают повторный тест. Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре прошлого года.

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