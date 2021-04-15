"Хотят напугать всех": эксперт о планируемых санкциях США

Тема санкций — снова на первых полосах СМИ. Данные о том, что против российского госдолга Вашингтон хочет ввести санкции, представлены сразу в нескольких авторитетных источниках. Официальный Кремль пока комментирует ситуацию осторожно, ожидая заявления по официальным каналам.

Насколько могут быть опасны данные санкции, чем они грозят России? "Правда. Ру" обратилась за комментарием к директору Института нового общества, экономисту Василию Колташову.

"Соединённые Штаты считают себя хозяевами мира"

Для России новые санкции, считает эксперт, грозят только тем, что уже и так произошло — ослаблением рубля. Так что в каком-то смысле случилось опережение событий.

Касательно того, что же именно может придумать Вашингтон: скорее всего, это будут жёсткие ограничения на покупку российских правительственных облигаций, прежде всего для американских компаний, может быть, и для компаний других стран.

"Соединённые Штаты считают себя хозяевами мира и позволяют себе приказывать всем. Они могут, например, запретить компаниям Кипра покупать российские бумаги, применив к этим компаниям санкции, а потом включить механизм судебного преследования", — рассказывает Колташов.

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Российское государство, продолжает эксперт, имеет значительные резервы. Если говорить простым языком: наш долг носит преимущественно технический характер.

"Его создавали наши либеральные управленцы. Увеличили его для поддержания курса российской валюты, чтобы был приток иностранной валюты в рублевые облигации, и таким образом это помогало рублю. Такая была философия. В принципе, этого всего можно было не делать вообще", — уверен Колташов.

Например, легко можно было бы вывести госдолг на уровень примерно в 10 раз ниже, чем сейчас. Хотя и на данный момент он считается небольшим — поэтому экономического ущерба от мер, якобы планируемых Вашингтоном, нет.

"Тем более что по своим собственным облигациям Россия нанесла удар ещё в 2020 году, когда Центральный банк понизил ключевую ставку. Доходность по этим бумагам понизилась и интерес к ним тоже понизился", — напоминает Колташов.

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Кроме того, стоит держать в голове следующий факт: Байден ведёт с нами борьбу не просто так. Он бьёт по России, одновременно стараясь, чтобы испугались и в других странах.

При этом у американцев есть серьёзная проблема, которая называется "разбалансировка системы международных финансовых сообщающихся сосудов", "международной системы сообщающихся сосудов в финансовой системе".

"Я объясню, в чём дело. В прежние десятилетия все работа строилась следующим образом: Соединённые Штаты покупали иностранные товары, иностранцы получали доллары, на эти доллары покупали в Соединённых Штатах ценные бумаги и недвижимость. Этот процесс нарастал с 70-х годов. Но 2020 год показал, что в самих Соединённых Штатах всё как-то уже очень сложно. И это означает, что интерес (особенно на фондовом рынке) поддержания пузырей, которые стоили многих триллионов долларов, стал угасать. Зачем покупать то, что падает или может упасть в любую секунду? Возникла ситуация, когда гораздо выгоднее покупать какие-то производственные активы в других странах, например, в России. И это может создать странную ситуацию, когда поставщики товаров США будут скидывать доллары", — рассуждает Колташов.

По сути, в Штатах не будут возвращать эти деньги в американскую сферу ценных бумаг и недвижимости, особенно ценных бумаг. Доходность по ним там невысокая, потому что ключевая ставка ФРС США близка к нулю. И это генерирует очень непростую ситуацию. Поднять ставку Вашингтон не может, потому что в этом случае их "бюджетный корабль" опрокинется.

"Они сейчас тратят на обслуживание долга порядка 400 миллиардов долларов ежегодно. Это представить невозможно. 400 миллиардов! Представим себе, что они поднимут ставку хотя бы до 1%. Все выплаты подскочат в 4 раза. Где они возьмут такие деньги? Опять заимствовать? Ещё больше заимствовать? Куда ещё больше заимствовать?", — продолжает объяснять Колташов.

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Джо Байден

Долг, продолжает эксперт, при этом подбирается к отметке в 30 трлн долларов. И если в 80-х годах получилось выйти из кризиса, резко задрав ключевую ставку (и увеличив доходность), что позволило влить денежные потоки в американские бумаги, то сейчас у многих нет финансового мотива для "побега" в эти бумаги.

"Зачем? За низкой доходностью? Неизвестно что будет, например, с недвижимостью. Она, может быть, дорожает сейчас. А что будет с ней завтра? У всех перед глазами катастрофа 2020 года, и все понимают, что американская экономика разбалансирована, даже если она сейчас показывает рост ВВП. Всё держится только на госвливаниях, и эти вливания нужно производить триллионами. В прошлом году это было 4,5 триллиона. Сколько будет в этом году? Может быть, 2, может быть, 3. Посмотрим", — резюмирует Колташов.

Так что логика Вашингтона и в случае якобы планируемых санкций, и в случае подогревания конфликта в Донбассе понятна. Соединённые Штаты хотят вызвать в мировой экономической системе "стресс". И антироссийские санкции — это просто один из рычагов, которые помогают это сделать.

"Штаты хотят напугать всех и сказать: видите, как мы вас напугали, единственное спасение — американские бумаги. Вот каков механизм. Но если Зеленский потерпит катастрофическое поражение, это будет унижением Вашингтона, и всё может завертеться в обратную сторону. Такая интересная связь финансовых шагов с геополитической действительностью", — заключает Колташов.

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