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Вашингтон планирует устроить "санкционную атаку" на российский госдолг

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Новые подробности о грядущих американских санкциях. Несмотря на то что послу США в России уже объяснили, к чему они могут привести, Вашингтон не собирается отступать и планирует устроить "санкционную атаку" на российский госдолг.

Вашингтон планирует устроить "санкционную атаку" на российский госдолг

Данные приводит Reuters: Вашингтон считает, что одним из оптимальных вариантов будет новый пакет ограничений для банков США, которым "урежут" возможности работы с долговыми ценными бумагами России. Например, планируется прямой запрет на закупку долговых ценных бумаг у российских ЦБ и Минфина.

Источники The New York Times дополняют, что огласить новые варианты санкций могут уже в четверг, а вот в силу они вступят только летом — около 14 июня.

Напомним, что ранее в СМИ прошли новости о возможных переговорах президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Повлияют ли на данную задумку новые санкции — пока неизвестно.

"Смягчающий фактор": что нашли журналисты Wall Street Journal

Санкции
Новые санкции, словно кубик Рубика, можно "пересобрать" и найти "неучтённые" моменты

Несмотря на очевидные проблемы, к которым могут привести новые санкции, в издании Wall Street Journal всё же нашли "смягчающий фактор". Оказалось, что санкции не затронут возможность покупки и продажи гособлигаций РФ на вторичном рынке, пишут журналисты.

"Распоряжение запретит финансовым учреждениям США покупать новые бонды напрямую у российского Центробанка, министерства финансов и огромного Фонда национального благосостояния страны после 14 июня.

Однако одним смягчающим фактором является то, что учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики", — уточняют в Wall Street Journal.

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Автор: Константин Шапров
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