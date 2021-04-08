Турецкая власть оскорблена именованием Эрдогана диктатором

В коридорах турецких властей возмущены высказыванием итальянского премьера Марио Драги о президенте восточной страны. Драги заявил ранее, что Реджеп Эрдоган — диктатор, с которым надо сотрудничать.

Посол Италии по данным РИА "Новости" уже вызван в турецкий МИД, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал слова Драги "популистской риторикой". Он напомнил в своем Twitter, что Эрдоган избран президентом в результате законных выборов.

Ранее Эрдогана и турецкую общественность задел парламентарий из Нидерландов Герт Вилдерс, опубликовавший на президента злую карикатуру.

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