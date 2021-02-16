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Политик из Нидерландов разозлил Анкару новой карикатурой на Эрдогана

Мир

Подлить масла в огонь отношений с Турцией решил парламентарий из Нидерландов Герт Вилдерс. Размещённое им в Twitter сообщение вызвало бурю негодования в Анкаре.

Политик из Нидерландов разозлил Анкару новой карикатурой на Эрдогана

Как передаёт канал Haberturk, речь идёт о сообщении с весьма интересной фотографией. На ней представлен турецкий президент Реджеп Эрдоган, однако изображение разделено на две половинки.

Одна половинка расположена на фоне флага Турции, другая — на фоне флага террористической группировки. Также "террористическая" половина лица Эрдогана "оснащена" бородой и хиджабом.

Генпрокуратура Турции, уточняет Haberturk, уже начала расследование в отношении Вилдерса, поскольку усмотрела в снимке оскорбление президента.

Любопытный факт: ранее Вилдерс уже ходил по тонкому льду "карикатурных историй". В октябре прошлого года он также выложил в Twitter карикатуру на Эрдогана, сопроводив пост подписью «Terrorist».

Напомним, что ранее из-за карикатур обострились отношения Франции и Турции. Издание Charlie Hebdo позволило себе изобразить Эрдогана в весьма неприглядном виде, из-за чего между странами вспыхнул дипломатический конфликт. Одним из его итогов стал отъезд из Турции французского посла.

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Автор: Константин Шапров
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