Лукашенко поздравил белорусов и россиян, напомнив о "давлении извне"

Одним из интересных последствий влияния пандемии на мировую обстановку можно назвать обострившиеся по всему миру геополитические ситуации. В частности, Минск и Москва на данный момент попали под "беспрецедентное давление извне, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко напомнил о ситуации в мире, поздравляя белорусов и россиян с Днём единения народов России и Белоруссии (отмечается второго апреля). Данные приводит пресс-служба на сайте Лукашенко.

"Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе", — считает Лукашенко.

Президент считает, что в такой обстановке крайне важен вопрос "союзной интеграции", а также продолжение сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

"Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией", — уточнил белорусский президент.

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