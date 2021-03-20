Российское посольство в США получает много писем от жителей страны с извинениями за заявления властей в адрес России.
Об этом в Facebook написал российский посол Анатолий Антонов. Он выражает простым американцам чувство "глубочайшей признательности" и тронут позицией тех, кто понимает, что отношения держав должны "строиться на основе взаимного уважения и равноправия".
Наличие таковых, по мнению Антонова, говорит о наличии потенциала для "нормализации связей" между американцами и россиянами.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что общение между Путиным и Байденом не должно выливаться в дебаты — просто обычная спокойная беседа в формате "один на один".
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У США есть весомый стимул подумать над словами Владимира Путина о рабстве и расизме в этой стране. Так полагает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.