Обычные американцы извиняются перед русскими за Байдена

Российское посольство в США получает много писем от жителей страны с извинениями за заявления властей в адрес России.

Об этом в Facebook написал российский посол Анатолий Антонов. Он выражает простым американцам чувство "глубочайшей признательности" и тронут позицией тех, кто понимает, что отношения держав должны "строиться на основе взаимного уважения и равноправия".

Наличие таковых, по мнению Антонова, говорит о наличии потенциала для "нормализации связей" между американцами и россиянами.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что общение между Путиным и Байденом не должно выливаться в дебаты — просто обычная спокойная беседа в формате "один на один".