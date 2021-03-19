Внести ясность касательно того, какой же формат общения предложил президент РФ Владимир Путин своему американскому "визави" Джо Байдену, решили в Кремле. Конечно же, речь о дебатах не идёт.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, имелась ввиду обычная спокойная беседа в формате "один на один". Об этом Песков рассказал, общаясь со СМИ.
"Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он [Путин] предложил просто продолжить диалог глав двух государств", — уверил прессу Песков.
Заявления "господина Байдена", продолжил Песков, считают в Кремле "беспрецедентными". Именно поэтому Владимир Путин и предложил обсудить ситуацию: важно окончательно не разрушить отношения двух стран.
"Дабы не позволить заявлениям [Байдена] окончательно нанести вред и без того находящимся в плачевном состоянии двусторонним российско-американским отношениям, президент Путин предложил обсудить эту ситуацию, но сделать это в открытую", — разъяснил пресс-секретарь.
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