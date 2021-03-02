Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма "в любой момент". Об этом она сказала в эфире телеканала "Прямой".
"Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма", — заявила политик.
Она также добавила, что необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности".
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