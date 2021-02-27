Более десяти тысяч протестующих собрались на митинг у здания парламента в Ереване. Ранее несколько десятков человек провели ночь в палаточном лагере с требованием отставки армянского премьера Никола Пашиняна.
Пока обстановка в столице Армении спокойная. Организаторы митинга установили сцену и призывают с неё уйти в отставку премьер-министра. Также звучат призывы к президенту Армении не подписывать решение Пашиняна об остатвке главы Генштаба.
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