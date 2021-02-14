Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук опасается, что Донбасс станет частью Российской Федерации.
Политик считает, что Москва собирается создать в Украине "национально-русские государства" не только на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, но и в контролируемых Киевом районах Донбасса.
"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России. На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", — предупредил Кравчук.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.