Леонид Кравчук считает, что Россия планирует забрать Донбасс

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук опасается, что Донбасс станет частью Российской Федерации.

Политик считает, что Москва собирается создать в Украине "национально-русские государства" не только на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, но и в контролируемых Киевом районах Донбасса.