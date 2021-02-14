Трое украинских военнослужащих подорвались в Донбассе на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Север".

Инцидент произошёл недалеко от населенного пункта Новолуганское.

"Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обстоятельства выясняются", — сказано в сообщении украинских военнослужащих.