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На Нобелевскую премию мира выдвинули Black Lives Matter

Мир

Движение Black Lives Matter смогло привлечь внимание всего мира к проблеме расовой дискриминации. Акции его сторонников носили в основном мирный характер.

На Нобелевскую премию мира выдвинули Black Lives Matter

Такую оценку деятельности движения BLM, активность которого в США сопровождалась в прошедшем году многочисленными погромами, грабежами, поджогами машин, зданий и полицейских участков, сносом памятников "белым расистам" и унижением сотрудников полиции, дал депутат норвежского парламента Петтер Эйде. Он инициировал выдвижение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира.

"Инциденты, безусловно, имели место, однако большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих", — заявил норвежский парламентарий, ссылаясь на данные соответствующих исследований.

По мнению депутата от Социалистической левой партии Норвегии, благодаря BLM в мире началась борьба с расовой дискриминацией, и движение стало важной её частью. Это, по его словам, позволяет Black Lives Matter претендовать на Нобелевскую премию мира.

В числе других претендентов на премию мира норвежские депутаты выдвинули организацию "Репортёры без границ", Светлану Тихановскую и Хоккейную лигу Баренцева региона, сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
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