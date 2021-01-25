Трампа не позовут в Давос: "гонения" продолжаются

Продолжается "атака" на уже покинувшего пост президента США Дональда Трампа. По данным Bloomberg, политика и бизнесмена не позовут на знаменитый Всемирный экономический форум.

Мероприятие, проходящее в Давосе, известно возможностью для политиков, бизнесменов и экспертов высказать свои точки зрения на важнейшие вопросы современности. Форум проводится с 1971 года, считается одним из самых известных мероприятий подобного формата.

Как оказалось, поведение Трампа расстроило не только избирателей, но и организаторов Давоса-2021. По словам директора форума, Клауса Шваба, Трамп вряд ли появится на мероприятии в будущем, хотя в 2020 в числе гостей фигурировал.

"Мне бы пришлось пойти в тихую комнату и подумать об этом. И когда бы я вышел, ответ, скорее всего, был бы "нет", — ответил Шваб на вопрос о том, стоит ли Трампу надеяться хотя бы на одно приглашение.

"Давос-2021", по предварительным данным, перенесли на май, мероприятие пройдёт в Сингапуре с активным использованием видеосвязи.